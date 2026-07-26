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Возле Львова произошло землетрясение

12:48 26.07.2026 Вс
1 мин
Насколько сильным было землетрясение?
aimg Татьяна Степанова
Фото: возле Львова произошло землетрясение (Getty Images)

Недалеко от Львова утром 26 июля было зафиксировано землетрясение. Он произошел на глубине 4 киллометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.

Землетрясение было зарегистрировано на территории Пустомытовского городского общества Львовского района Львовской области. Подземный толчок был магнитудой 2,8.

Предварительно он произошел примерно в 05:24 на глубине 4 киллометров..

По классификации зафиксированное землетрясение относят к едва ощутимым.

Фото: возле Львова произошло землетрясение (gcsk.gov.ua)

Землетрясения в Украине

Напомним, с начала июля 2026 года в Украине было зарегистрировано уже четыре землетрясения:

  • 3 июля – у побережья Крыма, Украина (магнитудой 3,8 по шкале Рихтера);
  • 4 июля – с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 2,9 по шкале Рихтера);
  • 7 июля – с территории Лохвицкой ТГ Миргородского района Полтавской области (магнитудой 2,6 по шкале Рихтера);
  • 9 июля – с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района Хмельницкой области (магнитудой 1,6 по шкале Рихтера).

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