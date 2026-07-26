Недалеко от Львова утром 26 июля было зафиксировано землетрясение. Он произошел на глубине 4 киллометров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.
Землетрясение было зарегистрировано на территории Пустомытовского городского общества Львовского района Львовской области. Подземный толчок был магнитудой 2,8.
Предварительно он произошел примерно в 05:24 на глубине 4 киллометров..
По классификации зафиксированное землетрясение относят к едва ощутимым.
Фото: возле Львова произошло землетрясение (gcsk.gov.ua)
Напомним, с начала июля 2026 года в Украине было зарегистрировано уже четыре землетрясения: