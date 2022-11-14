Поблизу Куп’янська виявили ще чотири тіла закатованих людей (фото)
Правоохоронці провели чергову ексгумацію загиблих від РФ у Харківській області. У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох вбитих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"У смт Куп’янськ-Вузловий правоохоронці ексгумували труп 45-річного чоловіка. За попередньою версією слідства, його закатували російські солдати під час окупації. На тілі трупа виявлено дві колото-різані рани на спині", - йдеться у повідомленні.
Також у населеному пункті ексгумовано труп 37-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу російських військових.
"У місті Куп’янськ прокурори також встановили жертв ворожих ракетних ударів: 70-річного чоловіка та жінку 40 років. Їх тіла ексгумовано", - додали у прокуратурі.
Правоохоронці заявляють, що було розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Чотири трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз.
Нагадаємо, що правоохоронці знайшли ще три тіла закатованих осіб у селищі Куп’янськ-Вузловий (Харківська область). У одного загиблого наявне вогнепальне поранення.
Також повідомлялось, що у Куп’янському районі за тиждень ексгумували сім тіл загиблих.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.