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Поблизу Куп’янська виявили ще чотири тіла закатованих людей (фото)

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Україна, Понеділок 14 листопада 2022 20:52
Поблизу Куп’янська виявили ще чотири тіла закатованих людей (фото) Фото: Поблизу Куп’янська виявили ще чотири тіла закатованих людей (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці провели чергову ексгумацію загиблих від РФ у Харківській області. У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох вбитих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"У смт Куп’янськ-Вузловий правоохоронці ексгумували труп 45-річного чоловіка. За попередньою версією слідства, його закатували російські солдати під час окупації. На тілі трупа виявлено дві колото-різані рани на спині", - йдеться у повідомленні.

Також у населеному пункті ексгумовано труп 37-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу російських військових.

"У місті Куп’янськ прокурори також встановили жертв ворожих ракетних ударів: 70-річного чоловіка та жінку 40 років. Їх тіла ексгумовано", - додали у прокуратурі.

Правоохоронці заявляють, що було розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Чотири трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Нагадаємо, що правоохоронці знайшли ще три тіла закатованих осіб у селищі Куп’янськ-Вузловий (Харківська область). У одного загиблого наявне вогнепальне поранення.

Також повідомлялось, що у Куп’янському районі за тиждень ексгумували сім тіл загиблих.

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