Вблизи Купянска обнаружили еще четыре тела замученных людей (фото)
Правоохранители провели очередную эксгумацию погибших в Харьковской области. В Купянском районе обнаружили тела четырех убитых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"В пгт Купянск-Узловой правоохранители эксгумировали труп 45-летнего мужчины. По предварительной версии следствия, его замучили российские солдаты во время оккупации. На теле трупа обнаружены две колото-резаные раны на спине", - говорится в сообщении.
Также в населенном пункте эксгумирован труп 37-летнего мужчины, погибшего в результате обстрела российских военных.
"В городе Купянск прокуроры также установили жертв вражеских ракетных ударов: 70-летнего мужчину и женщину 40 лет. Их тела эксгумированы", - добавили в прокуратуре.
Правоохранители заявляют, что были начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Четыре трупа направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.
Напомним, что правоохранители обнаружили еще три тела замученных лиц в поселке Купянск-Узловой (Харьковская область). У одного погибшего имеется огнестрельное ранение.
Также сообщалось, что в Купянском районе через неделю эксгумировали семь тел погибших.
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