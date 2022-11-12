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У Куп’янському районі за тиждень ексгумували сім тіл загиблих (фото)

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Україна, Субота 12 листопада 2022 21:42
У Куп’янському районі за тиждень ексгумували сім тіл загиблих (фото) Фото: У Куп’янському районі за тиждень ексгумували сім тіл загиблих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронцям у Куп'янському районі вдалося за тиждень ексгумувати тіла семи осіб. Всі вони загинули під час російської окупації від обстрілів військовослужбовців РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

"Вчора було ексгумовано двох вбитих, загалом за останній тиждень 7 тіл - усі загинули під час окупації від обстрілів російських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліцейського, 16-річний підліток з Куп’янську у вересні пішов гуляти з друзями та потрапив під обстріл та загинув. Також 50-річний мешканець села Кучерівка після обстрілів вийшов забити вікна свого будинку, але почався ще один обстріл - і чоловік загинув.

"Жахлива статистика. За кожною такою подією понівечена доля родичів та близьких. Горе, що прийшло з Росії", - заявив Болвінов.

Всього з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області поліцією виявлено 651 тіл громадян, з яких 258 жінки, 343 чоловіки, 20 дітей та 30 неідентифікованих осіб.

Нагадаємо, що під Ізюмом ексгумували тіло людини, яку окупанти розстріляли з кулемета.

Зазначимо, що в Ізюмі Харківської області виявили масове поховання, з якого ексгумували 447 тіл. Більшість із них - жінки - 215 та 5 дітей.

Нещодавно у Харківській області розпочалась ексгумація масового поховання військових.

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