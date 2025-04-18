Поблизу Конотопа пролунав вибух: що каже влада

Обстріли Сум

Нагадаємо, сьогодні вранці, 18 квітня, Суми зазнали дронової атаки з боку Росії. В результаті ворожої атаки у місті є загиблий і постраждалий. Відомо, що влучання були по промисловості - російські дрони атакували приватний цех із виробництва пасок.

Також російська армія атакувала Суми ракетами у Вербну неділю, 13 квітня. У результаті обстрілу загинули близько 35 людей, ще понад 120 були поранені.

Додамо, у жителів міста Суми та області, ввечері п'ятниці, 18 квітня, може частково зникнути енергопостачання. Це пов'язано з російськими обстрілами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.