Росіяни вдарили дронами по Сумах: під атакою була промисловість, є жертва

Суми під ранок зазнали дронової атаки з боку російських окупантів. У місті є загиблий та постраждалий, а влучання були по промисловості.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram виконувача обов'язки Сумського міського голови Артема Кобзара.

"Сьогодні зафіксовано три влучання БпЛА типу "Шахед" по промисловості", - розповів він у своєму відеозверненні о 05:16.

Пізніше він уточнив, що усі три ворожі ударні безпілотники типу "Шахед" влучили в одне приміщення.

"Будівля зазнала пошкоджень, зруйновано дах. Попередньо відомо про одного загиблого. Ще одна людина звернулася по допомогу до медиків", - поінформував Кобзар

Він також розповів про роботу екстрених служб на місці ворожих повітряних ударів.

Попередні дронові атаки з боку ворога

Раніше повідомлялося, що ввечері у Херсонській області через дронову атаку загинули двоє працівників дорожньої служби. Як передав керівник ОВА, у селі Стійке ворожий безпілотник влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт, внаслідок чого дві людини отримали смертельні поранення.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

Також нагадаємо, ввечері у Миколаєві пролунав вибух на тлі загрози дронових атак. В ОВА та мерії розповіли про "приліт" реактивного БПЛА невідомого типу, та повідомили про сильну пожежу внаслідок обстрілу.

Пізніше в ДСНС показали фото наслідків атаки дрона невстановленого типу на Миколаїв, та розповіли, що надзвичайники вже ліквідували масштабну пожежу. У Службі також уточнили, що горіли склади з побутовими товарами приватного підприємства.