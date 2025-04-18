Вблизи Конотопа прогремел взрыв: что говорят власти

По словам Семенихина, "прилет" был не в городе, обошлось без пострадавших. В то же время возле Конотопа кружил российский разведывательный дрон.

Мэр также добавил, что возможны повторные "прилеты".

Тем временем часть Сумской области (Кролевец, Шостка и т.д.) осталась без света.

Энергетики уже восстанавливают. Возможно понадобится немного времени. Но не много", - отметил Семнихин.