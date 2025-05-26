Поблизу Індії затонув контейнеровоз, серед членів екіпажу були українці, - МЗС

Як писало Yahoo News, контейнеровоз під прапором Ліберії затонув біля узбережжя штату Керала на півдні Індії. Судно прямувало від індійського порту Віжінджам до Кочі й зазнало аварії 24 травня.

Коли Військово-морські літаки піднялись в небо, то помітили два рятувальні плоти на місці події. Контейнеровоз лежав під кутом.

"Всі 24 члени екіпажу на борту були врятовані", - заявили в Міністерства оборони Індії.

Фото: поблизу Індії затонув контейнеровоз, серед членів екіпажу були українці (x.com/indiannavy)

Серед членів екіпажу були моряки з Грузії, Росії, України та Філіппін.

Загалом затонуло 640 контейнерів, серед яких 13 з "небезпечним вантажем" й ще 12 з карбідом кальцію.

"З огляду на чутливу морську екосистему вздовж узбережжя штату Керала, ICG активував повну готовність до реагування на забруднення", - заявили у військово-морських силах.

Зокрема контейнеровоз мав близько 370 тонн палива й нафти, але наразі про розлив не повідомлялось.

Що кажуть в МЗС

"Серед членів екіпажу були також громадяни України. Всі вони були врятовані Військово-морськими силами та береговою охороною Індії, нині перебувають у безпеці. Наразі врятованим членам екіпажу надається уся необхідна допомога, включаючи медичні послуги", - заявили в МЗС.

Відомство висловлює вдячність Військово-морським силам й береговій охороні Індії. Наразі було направлено запит до компетентних органів Індії з метою отримання більш детальної інформації.