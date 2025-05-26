Вблизи Индии затонул контейнеровоз, среди членов экипажа были украинцы, - МИД

У побережья Индии, 24 мая, затонул контейнеровоз с "опасным грузом". Среди членов экипажа были украинцы.
Об этом РБК-Украина рассказало Министерство иностранных дел (МИД) Украины.
Как писало Yahoo News, контейнеровоз под флагом Либерии затонул у побережья штата Керала на юге Индии. Судно направлялось от индийского порта Вижинджам в Кочи и потерпело крушение 24 мая.
Когда Военно-морские самолеты поднялись в небо, то заметили два спасательных плота на месте происшествия. Контейнеровоз лежал под углом.
"Все 24 члена экипажа на борту были спасены", - заявили в Министерстве обороны Индии.
Фото: вблизи Индии затонул контейнеровоз, среди членов экипажа были украинцы (x.com/indiannavy)
Среди членов экипажа были моряки из Грузии, России, Украины и Филиппин.
Всего затонуло 640 контейнеров, среди которых 13 с "опасным грузом" и еще 12 с карбидом кальция.
"Учитывая чувствительную морскую экосистему вдоль побережья штата Керала, ICG активировал полную готовность к реагированию на загрязнение", - заявили в военно-морских силах.
В частности контейнеровоз имел около 370 тонн топлива и нефти, но пока о разливе не сообщалось.
"Среди членов экипажа были также граждане Украины. Все они были спасены Военно-морскими силами и береговой охраной Индии, сейчас находятся в безопасности. Сейчас спасенным членам экипажа предоставляется вся необходимая помощь, включая медицинские услуги", - заявили в МИД.
Ведомство выражает благодарность Военно-морским силам и береговой охране Индии. Сейчас был направлен запрос в компетентные органы Индии с целью получения более подробной информации.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце апреля, в Польше, неподалеку от села Давиды Мазовецкого воеводства, произошли две аварии, во время которой пострадал по меньшей мере один украинец.
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