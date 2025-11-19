UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Поблизу берегів Британії помітили шпигунське судно РФ: подробиці

Фото: поблизу берегів Британії помітили шпигунське судно РФ (Mil.ru)
Автор: Константин Широкун

Британський уряд стежить за шпигунським судном з РФ, яке біля берегів Шотландії збирає дані про підводну інфраструктуру.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Російське шпигунське судно "Янтар" перебуває на межі британських вод на півночі Шотландії", – заявив Гілі.

За його словами, судно зайшло у регіон кілька тижнів тому. Він також підкреслив, що судно може займатися збором інформації про підводну інфраструктуру, і за ним уважно стежать.

 "Це судно, розроблене для збору розвідданих і мапування наших підводних кабелів. Ми відрядили фрегат королівських ВМС та літаки королівських повітряних сил для моніторингу, під час чого "Янтар" спрямовував лазери на наших пілотів", – додав Гілі.

Глава оборонного відомства також підкреслив, що російські дії дуже небезпечні, і це вже другий раз за цей рік, коли судно "Янтар" приходить у британські води.

Що відомо про судно "Янтар"

"Янтар" – це російське океанографічне дослідне судно головне судно проекту 22010 "Крюйс", побудоване на Прибалтійському суднобудівному заводі у 2010-2015 роках для Головного управління глибоководних досліджень Міністерства оборони РФ.

Офіційно судно призначене для дослідження товщі Світового океану та його дна. Для цього на кораблі є спеціальні підводні апарати, які можуть занурюватися на глибину близько 6 тисяч метрів. Корабель може приймати на свій борт гелікоптери.

Хоча "Янтар" номінально і називається дослідницьким судном, насправді він є судном для шпигунства і має обладнання для збору інформації, будучи носієм пілотованих та безпілотних глибоководних підводних човнів. Західні країни неодноразово фіксували переміщення судна в територіальних європейських водах.

Міністерство оборони США контролює пересування судна "Янтар".

Раніше в уряді Британії та в Міноборони заявили, що Королівський флот відстежує російський корабель-розвідник у Ла-Манші. Лондон також надасть для захисту морської інфраструктури літаки новому підрозділу НАТО.

Російська ФедераціяВеликобританія