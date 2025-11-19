RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Вблизи берегов Британии заметили шпионское судно РФ: подробности

Фото: у берегов Британии заметили шпионское судно РФ (Mil.ru)
Автор: Константин Широкун

Британское правительство следит за шпионским судном из РФ, которое у берегов Шотландии собирает данные о подводной инфраструктуре.

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Российское шпионское судно "Янтарь" находится на границе британских вод на севере Шотландии", - заявил Гили.

По его словам, судно зашло в регион несколько недель назад. Он также подчеркнул, что судно может заниматься сбором информации о подводной инфраструктуре, и за ним внимательно следят.

"Это судно, разработанное для сбора разведданных и картирования наших подводных кабелей. Мы отправили фрегат королевских ВМС и самолеты королевских воздушных сил для мониторинга, во время чего "Янтарь" направлял лазеры на наших пилотов", - добавил Гили.

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что российские действия очень опасны, и это уже второй раз за этот год, когда судно "Янтарь" приходит в британские воды.

 

Что известно о судне "Янтарь"

"Янтарь" - это российское океанографическое исследовательское судно головное судно проекта 22010 "Крюйс", построенное на Прибалтийском судостроительном заводе в 2010-2015 годах для Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны РФ.

Официально судно предназначено для исследования толщи Мирового океана и его дна. Для этого на корабле есть специальные подводные аппараты, которые могут погружаться на глубину около 6 тысяч метров. Корабль может принимать на свой борт вертолеты.

Хотя "Янтарь" номинально и называется исследовательским судном, на самом деле он является судном для шпионажа и имеет оборудование для сбора информации, являясь носителем пилотируемых и беспилотных глубоководных подводных лодок. Западные страны неоднократно фиксировали перемещение судна в территориальных европейских водах.

Министерство обороны США контролирует передвижение судна "Янтарь".

Ранее в правительстве Британии и в Минобороны заявили, что Королевский флот отслеживает российский корабль-разведчик в Ла-Манше. Лондон также предоставит для защиты морской инфраструктуры самолеты новому подразделению НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобритания