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Побив рекорд. Плавець Комаров завоював перше "золото" для України на Паралімпіаді-2024

Фото: Олександр Комаров (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Іван Носальський

Український плавець Олександр Комаров зміг здобути золоту медаль на Паралімпіаді-2024. Він побив паралімпійський рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Українець Комаров посів перше місце у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5 (у змаганнях беруть участь плавці з помірно порушеною координацією, сильно порушеними рухами в середній частині тулуба та ніг або відсутністю кінцівок).

Український плавець зміг досягти фінішу за 1:07,77 хвилини, що є новим рекордом класу S5. Друге місце посів китаєць Цьнчжан Гуо із результатом 1:08,22 хвилини.

Це вже друга золота медаль для Комарова. Першу він отримав на Паралімпіаді-2016 у Ріо в естафеті 4х400 метрів.

Що передувало

Нагадаємо, Україна станом зараз завоювала вже сім медалей на Паралімпіаді-2024.

Зокрема, дві срібні медалі зуміла здобути українська плівчина Ірина Пойда.

З результатами України за перший день Паралімпіади, яка проходить у Парижі, можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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Паралімпійські ігри 2024