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Побил рекорд. Пловец Комаров завоевал первое "золото" для Украины на Паралимпиаде-2024

Фото: Александр Комаров (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Иван Носальский

Украинский пловец Александр Комаров смог завоевать золотую медаль на Паралимпиаде-2024. Он побил паралимпийский рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украинец Комаров занял первое место в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5 (в соревнованиях принимают участие пловцы с умеренно нарушенной координацией, сильно нарушенными движениями в средней части туловища и ног или отсутствием концовок). 

Украинский пловец смог достичь финиша за 1:07,77 минуты, что является новым рекордом класса S5. Второе место занял китаец Цьнчжан Гуо с результатом 1:08,22 минуты.

Стоит заметить, что это уже вторая золотая медаль для Комарова. Первую он получил на Паралимпиаде-2016 в Рио в эстафете 4х400 метров. 

Что предшествовало

Напомним, Украина по состоянию на сейчас завоевала уже семь медалей на Паралимпиаде-2024.

В частности, две серебрянных медали сумела получить украинская пловчиня Ирина Пойда.

С результатами Украины за первый день Паралимпиады, которая проходит в Париже, можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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Паралимпийские игры 2024