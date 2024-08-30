Побил рекорд. Пловец Комаров завоевал первое "золото" для Украины на Паралимпиаде-2024

Украинец Комаров занял первое место в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5 (в соревнованиях принимают участие пловцы с умеренно нарушенной координацией, сильно нарушенными движениями в средней части туловища и ног или отсутствием концовок).

Украинский пловец смог достичь финиша за 1:07,77 минуты, что является новым рекордом класса S5. Второе место занял китаец Цьнчжан Гуо с результатом 1:08,22 минуты.

Стоит заметить, что это уже вторая золотая медаль для Комарова. Первую он получил на Паралимпиаде-2016 в Рио в эстафете 4х400 метров.