Побиття військового у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного

10:55 07.05.2026 Чт
2 хв
Яке покарання йому загрожує?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: затримано підозрюваного у побитті військового у Дніпрі (Getty Images)

Військовослужбовця 155-ї бригади ЗСУ, якого підозрюють у побитті побратима під час шикування у Дніпрі, затримали у Кропивницькому. Йому готують повідомлення про підозру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це "Суспільному" розповів керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Олег Магола.

За його словами, наразі прокуратура готує клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Злочин кваліфіковано за частиною 2 статті 406 Кримінального кодексу України, покарання передбачає до п’яти років позбавлення волі.

"Окрім цього, у зв'язку з тим, що військовослужбовець, після вчиненого, залишив місце служби - до ЄРДР внесені відомості за статтею 408, тобто дезертирство - передбачає до 12 років позбавлення волі. Крім цього, в діях фігуранта вбачаються ознаки катування, відповідно, також санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі", - розповів Магола.

Побиття військового у Дніпрі

Нагадаємо, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальне провадження після публікації відео з побиттям військовослужбовця 155-ї бригади ЗСУ під час шикування в Дніпрі.

Інцидент стався 1 травня близько 16:00 на території тимчасового розташування підрозділу в Дніпрі. Оператор БПЛА під час шикування публічно принижував іншого військовослужбовця та завдав йому численних побоїв. Постраждалого госпіталізували до лікарні Дніпропетровської області з тілесними ушкодженнями.

Після побиття нападник самовільно залишив місце служби. Тривають заходи з його розшуку та затримання.

