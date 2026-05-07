Избиение военного в Днепре: полиция задержала подозреваемого

Военнослужащего 155-й бригады ВСУ, которого подозревают в избиении побратима во время построения в Днепре, задержали в Кропивницком. Ему готовят сообщение о подозрении.
Как сообщает РБК-Украина, об этом "Суспільному" рассказал руководитель Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Олег Магола.
По его словам, сейчас прокуратура готовит ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Преступление квалифицировано по части 2 статьи 406 Уголовного кодекса Украины, наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Кроме этого, в связи с тем, что военнослужащий, после совершенного, оставил место службы - в ЕРДР внесены сведения по статье 408, то есть дезертирство - предусматривает до 12 лет лишения свободы. Кроме этого, в действиях фигуранта усматриваются признаки пыток, соответственно, также санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы", - рассказал Магола.
Напомним, Специализированная прокуратура в сфере обороны открыла уголовное производство после публикации видео с избиением военнослужащего 155-й бригады ВСУ во время построения в Днепре.
Инцидент произошел 1 мая около 16:00 на территории временного расположения подразделения в Днепре. Оператор БПЛА во время построения публично унижал другого военнослужащего и нанес ему многочисленные побои. Пострадавшего госпитализировали в больницу Днепропетровской области с телесными повреждениями.
После избиения нападавший самовольно покинул место службы. Продолжаются мероприятия по его розыску и задержанию.