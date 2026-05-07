Избиение военного в Днепре: полиция задержала подозреваемого

По его словам, сейчас прокуратура готовит ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Преступление квалифицировано по части 2 статьи 406 Уголовного кодекса Украины, наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Кроме этого, в связи с тем, что военнослужащий, после совершенного, оставил место службы - в ЕРДР внесены сведения по статье 408, то есть дезертирство - предусматривает до 12 лет лишения свободы. Кроме этого, в действиях фигуранта усматриваются признаки пыток, соответственно, также санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы", - рассказал Магола.