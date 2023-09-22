Побиття ухилянта під Львовом. У начальника ТЦК знайшли підозрілі активи на 4 млн гривень

Під час проведення моніторингу способу життя співробітників ТЦК, НАЗК встановило, що декларант та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна.

Воєнком пояснив, що нерухоме майно було набуте шляхом заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тисяч доларів.

Однак, за словами агенства, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, було встановлено, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб.

Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 мільйона гривень.

Матеріали моніторингу способу життя щодо воєнкома передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для розв'язання питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.

Побиття ухилянтів

Зауважимо, що днями у мережі поширили відео, на якому видно, як співробітники Самбірського військкомату у Львівській області побили цивільного. Тоді, військовий-водій побив громадянина, погрожуючи йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю.

Після цього у ТЦК заявили, що проведуть службову перевірку, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Пізніше правоохоронці затримали двох працівників Самбірського районного ТЦК, які були причетні до побиття чоловіка.

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