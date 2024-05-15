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Побиття дівчини працівником ТЦК в Одесі. ОК "Південь": такі відео працюють на ворога

Середа 15 травня 2024 00:06
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Побиття дівчини працівником ТЦК в Одесі. ОК "Південь": такі відео працюють на ворога Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Керівництво оперативного командування “Південь” попросило правоохоронні органи встановити, "в чиїх інтересах" було створено відео, на якому зафіксовано побиття дівчини працівником територіального центру комплектування в Одесі. В ОК вважають, що такі відео "працюють на користь нашого ворога".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Керівництво оперативного командування “Південь” звернулося до правоохоронних органів з метою встановлення мети та обставин створення відео, а також для визначення осіб та груп, в чиїх інтересах ці дії були здійснені", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" вважають, що "такі відеоматеріали, що потрапляють в мережу, працюють на користь нашого ворога, спрямовуючись на руйнування процесу мобілізації та дискредитацію військових з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки".

Оперативне командування сподівається, що його спільні з правоохоронцями зусилля "допоможуть виявити та зупинити подібні недозволені дії, а також зберегти безпеку та стабільність у нашому регіоні".

Раніше в інтернеті було опубліковано відео мешканки Одеської області, яка стверджує що біля відділку поліції її побив співробітник ТЦК. На відео зафіксовано, як чоловік у військовій формі кидається з милицею на того, хто знімає. Випадку передувала історія конфлікту компанії молодих людей з таксистом, який закінчився втручанням поліцейських.

Версія подій від поліції. Там проводять розслідування у кримінальному провадженні "за фактом завдання тілесних ушкоджень цивільній особі".

В Одеському обласному ТЦК пообіцяли притягнути до відповідальності винних у разі їх виявлення та доведення провини.

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