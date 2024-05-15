Побиття дівчини працівником ТЦК в Одесі. ОК "Південь": такі відео працюють на ворога

Керівництво оперативного командування “Південь” попросило правоохоронні органи встановити, "в чиїх інтересах" було створено відео, на якому зафіксовано побиття дівчини працівником територіального центру комплектування в Одесі. В ОК вважають, що такі відео "працюють на користь нашого ворога".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь" .

"Керівництво оперативного командування “Південь” звернулося до правоохоронних органів з метою встановлення мети та обставин створення відео, а також для визначення осіб та груп, в чиїх інтересах ці дії були здійснені", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" вважають, що "такі відеоматеріали, що потрапляють в мережу, працюють на користь нашого ворога, спрямовуючись на руйнування процесу мобілізації та дискредитацію військових з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки".

Оперативне командування сподівається, що його спільні з правоохоронцями зусилля "допоможуть виявити та зупинити подібні недозволені дії, а також зберегти безпеку та стабільність у нашому регіоні".