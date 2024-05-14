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В Одеському обласному ТЦК відреагували на інцидент з побиттям дівчини біля поліцейського відділку

Одеська область, Вівторок 14 травня 2024 08:55
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В Одеському обласному ТЦК відреагували на інцидент з побиттям дівчини біля поліцейського відділку Фото: (facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Ярослава Борзова

У Одеському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки відреагували на інцидент із побиттям дівчини біля відділку поліції, пообіцявши притягнути до відповідальності винних у разі їх виявлення та доведення провини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Як зазначають в обласному ТЦК, наразі за фактом події, яка трапилась днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецкій, розпочато службову перевірку.

"У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони буду притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

У Одеському обласному ТЦК та СП зауважили, що засуджують будь-які прояви насильства та співпрацюють з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин.

Варто зауважити, що інцидент трапився напередодні. За словами потерпілої дівчини у джерелах, внаслідок затримання її друга та подальшого знімання ситуації на телефон, на неї накинувся чоловік та наніс чисельних травм милицями. Перед цим він представився співробітником місцевого ТЦК.

Проблеми за участі Одеського ТЦК та СП

Нагадаємо, напередодні в Одесі правоохоронці викрили працівника одного з ТЦК на хабарі за видачу довідки, яка відстрочує мобілізацію. Чоловік за "бронь" від призову вимагав 300 літрів пального або вартість вказаного об’єму пального у грошовому еквіваленті.

Також ми повідомляли, що нещодавно люди у військовій формі незаконно затримали підлітка в Одеській області. Тоді ТЦК оголосило про проведення перевірки.

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