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Избиение девушки работником ТЦК в Одессе. ОК "Юг": такие видео работают на врага

Среда 15 мая 2024 00:06
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Избиение девушки работником ТЦК в Одессе. ОК "Юг": такие видео работают на врага Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Руководство оперативного командования "Юг" попросило правоохранительные органы установить, "в чьих интересах" было создано видео, на котором зафиксировано избиение девушки работником территориального центра комплектования в Одессе. В ОК считают, что подобные видео "работают в пользу нашего врага".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Руководство оперативного командования "Юг" обратилось в правоохранительные органы с целью установления целей и обстоятельств создания видео, а также для определения лиц и групп, в чьих интересах эти действия были совершены", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" считают, что "такие видеоматериалы, которые попадают в сеть, работают в пользу нашего врага, направляясь на разрушение процесса мобилизации и дискредитацию военных из территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

Оперативное командование надеется, что его совместные с правоохранителями усилия "помогут выявить и остановить подобные неразрешенные действия, а также сохранить безопасность и стабильность в нашем регионе".

Ранее в интернете было опубликовано видео жительницы Одесской области, утверждающей, что возле отделения полиции ее избил сотрудник ТЦК. На видео зафиксировано, как мужчина в военной форме бросается с костылем на снимающего. Случаю предшествовала история конфликта компании молодых людей с таксистом, закончившимся вмешательством полицейских.

Версия событий от полиции. Там проводят расследование в уголовном производстве "по факту нанесения телесных повреждений гражданскому лицу".

В Одесском областном ТЦК пообещали привлечь к ответственности виновных в случае их выявления и доказывания вины.

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