Побиття чоловіка у військкоматі Чернівців: ДБР проводить розслідування

Правоохоронці уточнюють, що відео побиття поширила сьогодні, 9 жовтня, низка Телеграм-каналів, але сам інцидент стався ще 20 липня 2022 року. Наступного дня поліція відкрила провадження та розпочала розслідування. У серпні 2023 року справу передали ДБР.

У рамках розслідування правоохоронці вивчають дії співробітників військкомату та поліцейських. Тоді чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

У ДБР наголошують, що особи всіх фігурантів, які присутні на відео, встановлені. Наразі співробітникам військкомату та поліцейським готують підозри. Їм може загрожувати до 12 років ув'язнення.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, у мережі почали розповсюджувати відео, на якому співробітники військкомату побили чоловіка у приміщенні ТЦК.

Пізніше у Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що за цим фактом проводиться службова перевірка.