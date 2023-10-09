Избиение мужчины в военкомате Черновцов: ГБР проводит расследование

Правоохранители уточняют, что видео избиения распространил сегодня, 9 октября, ряд Телеграм-каналов, но сам инцидент произошел еще 20 июля 2022 года. На следующий день полиция открыла производство и начала расследование. В августе 2023 года дело передали ГБР.

В рамках расследования правоохранители изучают действия сотрудников военкомата и полицейских. Тогда мужчина получил легкие телесные повреждения.

В ГБР подчеркивают, что личности всех фигурантов, которые присутствуют на видео, установлены. Сейчас сотрудникам военкомата и полицейским готовят подозрения. Им может грозить до 12 лет тюрьмы.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 9 октября, в сети начали распространять видео, на котором сотрудники военкомата избили мужчину в помещении ТЦК.

Позже в Черновицком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что по этому факту проводится служебная проверка.