UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Побить рекорд Тэтчер. Джонсон рассказал, как долго планирует быть премьером

Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен оставаться у власти до середины следующего десятилетия, что может сделать его премьерскую каденцию самой продолжительной в стране за последние 200 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джонсон заявил, что хочет отбыть свой третий срок и оставаться премьер-министром до середины 2030-х годов, чтобы успеть сократить региональное экономическое неравенство и внести изменения в британскую правовую и иммиграционную системы.

"В настоящее время я активно думаю о третьем сроке и, вы знаете, что я намерен дальше делать. Моя каденция может продлиться до середины 2030-х годов", — заявил Джонсон в ходе визита на саммит Содружества.

Если Борис Джонсон пробудет на своем посту до 2031 года, он побьёт рекорд Маргарет Тэтчер по времени нахождения на посту премьер-министра Великобритании.

Напомним, Джонсон заявил, что мог бы уйти в отставку из-за поражение в поддержке Украины. Кроме того, премьер-министр Британии дважды посещал Киев с начала полномасштабной войны России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания