Побити рекорд Тетчер. Джонсон розповів, як довго планує бути прем'єром

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір залишатися при владі до середини наступного десятиліття, що може зробити його прем'єрську каденцію найтривалішою в країні за останні 200 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джонсон заявив, що хоче відбути свій третій термін і залишатися прем'єр-міністром до середини 2030-х років, щоб встигнути скоротити регіональну економічну нерівність і внести зміни в британську правову та імміграційну системи.

"В цей час я активно думаю про третій термін і, ви знаєте, що я маю намір далі робити. Моя каденція може тривати до середини 2030-х років", — заявив Джонсон в ході візиту на саміт Співдружності.

Якщо Борис Джонсон пробуде на своїй посаді до 2031 року, він поб'є рекорд Маргарет Тетчер за часом перебування на посаді прем'єр-міністра Великобританії.