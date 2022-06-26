RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Побити рекорд Тетчер. Джонсон розповів, як довго планує бути прем'єром

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір залишатися при владі до середини наступного десятиліття, що може зробити його прем'єрську каденцію найтривалішою в країні за останні 200 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джонсон заявив, що хоче відбути свій третій термін і залишатися прем'єр-міністром до середини 2030-х років, щоб встигнути скоротити регіональну економічну нерівність і внести зміни в британську правову та імміграційну системи.

"В цей час я активно думаю про третій термін і, ви знаєте, що я маю намір далі робити. Моя каденція може тривати до середини 2030-х років", — заявив Джонсон в ході візиту на саміт Співдружності.

Якщо Борис Джонсон пробуде на своїй посаді до 2031 року, він поб'є рекорд Маргарет Тетчер за часом перебування на посаді прем'єр-міністра Великобританії.

Нагадаємо, Джонсон заявив, що міг би піти у відставку через поразку в підтримці України. Крім того, прем'єр-міністр Британії двічі відвідував Київ з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія