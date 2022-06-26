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Побить рекорд Тэтчер. Джонсон рассказал, как долго планирует быть премьером

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Лондон, Воскресенье 26 июня 2022 01:44
Побить рекорд Тэтчер. Джонсон рассказал, как долго планирует быть премьером Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен оставаться у власти до середины следующего десятилетия, что может сделать его премьерскую каденцию самой продолжительной в стране за последние 200 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джонсон заявил, что хочет отбыть свой третий срок и оставаться премьер-министром до середины 2030-х годов, чтобы успеть сократить региональное экономическое неравенство и внести изменения в британскую правовую и иммиграционную системы.

"В настоящее время я активно думаю о третьем сроке и, вы знаете, что я намерен дальше делать. Моя каденция может продлиться до середины 2030-х годов", — заявил Джонсон в ходе визита на саммит Содружества.

Если Борис Джонсон пробудет на своем посту до 2031 года, он побьёт рекорд Маргарет Тэтчер по времени нахождения на посту премьер-министра Великобритании.

Напомним, Джонсон заявил, что мог бы уйти в отставку из-за поражение в поддержке Украины. Кроме того, премьер-министр Британии дважды посещал Киев с начала полномасштабной войны России против Украины.

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