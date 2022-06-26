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Побити рекорд Тетчер. Джонсон розповів, як довго планує бути прем'єром

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Лондон, Неділя 26 червня 2022 01:44
Побити рекорд Тетчер. Джонсон розповів, як довго планує бути прем'єром Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір залишатися при владі до середини наступного десятиліття, що може зробити його прем'єрську каденцію найтривалішою в країні за останні 200 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джонсон заявив, що хоче відбути свій третій термін і залишатися прем'єр-міністром до середини 2030-х років, щоб встигнути скоротити регіональну економічну нерівність і внести зміни в британську правову та імміграційну системи.

"В цей час я активно думаю про третій термін і, ви знаєте, що я маю намір далі робити. Моя каденція може тривати до середини 2030-х років", — заявив Джонсон в ході візиту на саміт Співдружності.

Якщо Борис Джонсон пробуде на своїй посаді до 2031 року, він поб'є рекорд Маргарет Тетчер за часом перебування на посаді прем'єр-міністра Великобританії.

Нагадаємо, Джонсон заявив, що міг би піти у відставку через поразку в підтримці України. Крім того, прем'єр-міністр Британії двічі відвідував Київ з початку повномасштабної війни Росії проти України.

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