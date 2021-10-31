UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кто побеждает на выборах мэра Харькова: результаты экзит-полов

Автор: Александр Белоус

В Харькове 31 октября прошли выборы мэра города. По данным экзит-полов, лидирует секретарь горсовета Игорь Терехов, на втором месте - бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные экзит-полов центра "Социальный мониторинг" и компании New Image Marketing Group.

По данным опроса центра "Социальный мониторинг", за Терехова проголосовали 51,9% избирателей за Добкина - 27,6%.

Данные New Image Marketing Group свидетельствуют, что Терехов набирает 53,8% голосов избирателей, Добкин - 24,5%.

Официальные результаты голосования должны объявить до 12 ноября 2021 года. Если они совпадут с данными экзит-полов, то второй тур на выборах не потребуется и Терехов, который набрал более 50% голосов, станет мэром Харькова.

Терехов исполняет обязанности городского головы после смерти Геннадия Кернеса. Он шел на выборы от политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков!". Ему 54 года.

Напомним, в список избирателей было включено 1 млн 17 тыс. 584 человек. Всего на пост мэра Харькова претендовали десять кандидатов. Подробнее о каждом из них - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВыборы