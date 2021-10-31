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Хто перемагає на виборах мера Харкова: результати екзит-полів

Автор: Олександр Білоус

У Харкові 31 жовтня пройшли вибори мера міста. За даними екзит-полів, лідирує секретар міськради Ігор Терехов, на другому місці - колишній голова Харківської ОДА Михайло Добкін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані екзит-полів центру "Соціальний моніторинг" і компанії New Image Marketing Group.

За даними опитування Центру "Соціальний моніторинг", за Терехова проголосували 51,9% виборців за Добкіна - 27,6%.

Дані New Image Marketing Group свідчать, що Терехов набирає 53,8% голосів виборців, Добкін - 24,5%.

Офіційні результати голосування мають оголосити до 12 листопада 2021 року. Якщо вони співпадуть з даними екзит-полів, то другий тур на виборах не буде потрібно і Терехов, який набрав більше 50% голосів, стане мером Харкова.

Терехов виконує обов'язки міського голови після смерті Геннадія Кернеса. Він йшов на вибори від політичної партії " Блок Кернеса-успішний Харків!". Йому 54 роки.

Нагадаємо, до списку виборців було включено 1 млн 17 тис. 584 осіб. Всього на посаду мера Харкова претендували десять кандидатів. Детальніше про кожного з них - в матеріалі РБК-Україна.

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