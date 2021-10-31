Хто перемагає на виборах мера Харкова: результати екзит-полів

За даними опитування Центру "Соціальний моніторинг", за Терехова проголосували 51,9% виборців за Добкіна - 27,6%.

Дані New Image Marketing Group свідчать, що Терехов набирає 53,8% голосів виборців, Добкін - 24,5%.

Офіційні результати голосування мають оголосити до 12 листопада 2021 року. Якщо вони співпадуть з даними екзит-полів, то другий тур на виборах не буде потрібно і Терехов, який набрав більше 50% голосів, стане мером Харкова.

Терехов виконує обов'язки міського голови після смерті Геннадія Кернеса. Він йшов на вибори від політичної партії " Блок Кернеса-успішний Харків!". Йому 54 роки.