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До узбережжя Одеської області винесло російську міну: що відомо

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Україна, Субота 11 червня 2022 14:51
До узбережжя Одеської області винесло російську міну: що відомо Фото: до узбережжя Одеської області винесло російську міну (ukrinform.ua)
Автор: Наталія Гурковська

До узбережжя Одеської області знов винесло ворожу міну, яку зірвало з якоря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Вона була виявлена в 20 м від берега", - розповів він.

За його словами, міна здетонувала просто у морі, вірогідно, після зіткнення з іншим предметом.

"Які ще необхідно докази того, що цього року у Чорному морі купатися НЕБЕЗПЕЧНО?! Бережіть себе і своїх рідних!" - закликав він.

Як повідомлялося, пляжі Одеси та регіону заміновані. Відвідувати їх категорично заборонено.

Нагадаємо, раніше в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області розвіяли фейк про те, що пляжі в регіоні нібито розмінували.

Зазначимо, напередодні в Одеській затоці виявили морську міну, що спливла. Контрольованим підривом її знешкодили.

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