До узбережжя Одеської області винесло російську міну: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Вона була виявлена в 20 м від берега", - розповів він.

За його словами, міна здетонувала просто у морі, вірогідно, після зіткнення з іншим предметом.

"Які ще необхідно докази того, що цього року у Чорному морі купатися НЕБЕЗПЕЧНО?! Бережіть себе і своїх рідних!" - закликав він.