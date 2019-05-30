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У побережья Сальвадора произошло мощное землетрясение

Новости » Происшествия    30.05.2019 - 13:38
У побережья Сальвадора произошло мощное землетрясение
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В регионе объявили угрозу цунами

У побережья Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов страны в Twitter.

Как сообщается, в регионе объявлена угроза цунами. 

"Землетрясение произошло в 03:03 по местному времени (12:03 - по киевскому). Тихоокеанский центр по предупреждению цунами выпустил уведомление об угрозе цунами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Перу 26 мая произошло землетрясение магнитудой 8 баллов. В результате происшествия в стране погиб один человек, еще 11 - получили травмы. 

Также в результате землетрясения 18 зданий были полностью разрушены, а еще 27 получили повреждения. Также в результате происшествия был нанесен ущерб дорожной инфраструктуре. Пострадали здания трех учебных и трех медицинских центров, два храма в регионах Сан Мартин и Амасонас.

Кроме того, 14 мая у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,5. Сообщалось об  угрозе возникновения цунами. Эпицентр подземных толчков находился в 45 км к северо-востоку от города Кокопо. Подземные толчки залегали на глубине 10 км.

В Перу в результате землетрясения погиб один человек У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение
Новости Украины землетрясениеСальвадор
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