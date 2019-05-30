Біля берегів Сальвадору стався потужний землетрус

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У регіоні оголосили загрозу цунамі

Біля берегів Сальвадору стався землетрус магнітудою 6,8 балів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони навколишнього середовища і природних ресурсів країни в Twitter.

Як повідомляється, в регіоні оголошена загроза цунамі.

"Землетрус стався о 03:03 за місцевим часом (12:03 - за київським). Тихоокеанський центр попередження цунамі випустив повідомлення про загрозу цунамі", - йдеться в повідомленні.

Sismo Mag. 6.8 ocurrido a las 3:03 hora local. Advertencia de Tsunami para El Salvador. pic.twitter.com/pLxseF4uSh — MARN El Salvador (@MARN_SV) 30 травня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Перу 26 травня відбулося землетрус магнітудою 8 балів. В результаті події в країні загинула одна людина, ще 11 отримали травми.

Також в результаті землетрусу 18 будинків були повністю зруйновані, а ще 27 отримали пошкодження. Також в результаті події был завдано збитків дорожньої інфраструктури. Постраждали будівлі трьох навчальних та трьох медичних центрів, два храми в регіонах Сан Мартін і Амасонас.

Крім того, 14 травня біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 7,5. Повідомлялося про загрозу виникнення цунамі. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 45 км на північний схід від міста Кокопо. Підземні поштовхи залягали на глибині 10 км.