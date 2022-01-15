На побережье Японии обрушилось цунами

На островах Амами и Токара действовало предупреждение о цунами, в то время как на всем тихоокеанском побережье Японии и в некоторых районах, выходящих к Японскому морю, действовало менее строгое предупреждение о цунами.

Приход волн цунами был подтвержден в районах вдоль побережья от Хоккайдо до Окинавы.

Японское метеорологическое агентство заявило, что существует вероятность незначительного изменения уровня моря, но исключало возможность возникновения разрушительного цунами.