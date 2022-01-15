На узбережжі Японії обрушилося цунамі

На островах Амамі і Токара діяло попередження про цунамі, в той час як на всьому тихоокеанському узбережжі Японії і в деяких районах, що виходять до Японського моря, діяло менш суворе попередження про цунамі.

Прихід хвиль цунамі був підтверджений в районах уздовж узбережжя від Хоккайдо до Окінави.

Японське метеорологічне агентство заявило, що існує ймовірність незначної зміни рівня моря, але виключало можливість виникнення руйнівного цунамі.