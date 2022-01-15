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На узбережжі Японії обрушилося цунамі

Автор: Валерія Поліщук

Цунамі, викликане виверженням підводного вулкана, обрушилося на узбережжя Японії. Цунамі висотою 1,2 метра було підтверджено на островах Амамі і Токара з можливістю того, що хвилі досягнуть 3 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Times.

На островах Амамі і Токара діяло попередження про цунамі, в той час як на всьому тихоокеанському узбережжі Японії і в деяких районах, що виходять до Японського моря, діяло менш суворе попередження про цунамі.

Прихід хвиль цунамі був підтверджений в районах уздовж узбережжя від Хоккайдо до Окінави.

Японське метеорологічне агентство заявило, що існує ймовірність незначної зміни рівня моря, але виключало можливість виникнення руйнівного цунамі.

Нагадаємо, у Тихому океані сталося потужне виверження підводного вулкана, в результаті якого утворилося цунамі.

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Японія