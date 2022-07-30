На побережье Одесской области обнаружили еще одну мину

Еще одну морскую мину обнаружили на побережье в Одесской области. Ее обезвредили военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука .

"Специалистами ВСУ обезврежена мина, которая была обнаружена в воде недалеко от побережья в одном из районов области", - говорится в сообщении.

Братчук напомнил, что в регионе действует запрет на купание у моря. Он призвал жителей Одесской области не посещать пляжи.