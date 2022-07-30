RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На узбережжі Одеської області виявили ще одну міну

Фото: в Одеській області знешкодили морську міну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ще одну морську міну виявили на узбережжі в Одеській області. Її знешкодили військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Фахівцями ЗСУ знешкоджено міну, що була виявлена у воді неподалік узбережжя в одному з районів області", - йдеться у повідомленні.

Братчук нагадав, що в регіоні діє заборона на купання в моря. Він закликав жителів Одеської області не відвідувати пляжі.

Оновлено

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що інцидент стався у селищі Затока.

Нагадаємо, що нещодавно у курортному селищі Коблево Миколаївської області на міні підірвалися дві особи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса