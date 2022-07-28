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Купались в море. На мине в Коблево подорвались два человека

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Коблево, Четверг 28 июля 2022 19:48
Купались в море. На мине в Коблево подорвались два человека Фото: начальник Николаевской ОВА Виталий Ким (gettyimages)
Автор: Александр Мороз

В Коблево (Николаевская область) на мине подорвались два человека. Областные власти напоминают о запрете купаться в море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Николаевской областной военной администрации Виталий Кима.

"Повторяю, если запрещено - значит есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете", - отметил он.

Напомним, ранее комбайнер подорвался на мине в Днепропетровской области. Инцидент произошел во время сбора урожая пшеницы.

До этого в Киевской области при походе в лес на мине подорвалась женщина. Ее не удалось спасти.

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Коблево Николаевская область
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