Купались в море. На мине в Коблево подорвались два человека
Фото: начальник Николаевской ОВА Виталий Ким (gettyimages)
В Коблево (Николаевская область) на мине подорвались два человека. Областные власти напоминают о запрете купаться в море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Николаевской областной военной администрации Виталий Кима.
"Повторяю, если запрещено - значит есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете", - отметил он.
Напомним, ранее комбайнер подорвался на мине в Днепропетровской области. Инцидент произошел во время сбора урожая пшеницы.
До этого в Киевской области при походе в лес на мине подорвалась женщина. Ее не удалось спасти.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.