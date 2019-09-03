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В Винницкой области из колонии сбежал заключенный

Новости » Общество    03.09.2019 - 17:22
В Винницкой области из колонии сбежал заключенный
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Побег был совершен 31 августа

В Винницкой области из Ладыжинского предприятия, где осужденные проходят социальную реабилитацию, сбежал заключенный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, побег был совершен в субботу, 31 августа.

В 2017 году мужчина был осужден по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины к четырем годам лишения свободы.

В пресс-службе Национальной полиции передали приметы беглеца: рост 170 см, черные короткие волосы, карие глаза. На момент побега был одет в темно-синюю футболку, черные спортивные штаны, черную кепку, черные кожаные туфли.

В Винницкой области из колонии сбежал заключенныйНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Винницком учреждении исполнения наказаний №1 в течение нескольких суток держали заключенного с признаками расстройства здоровья в ужасных антисанитарных условиях.

Кроме того, россиянин Алексей Седиков, осужденный в Украине за терроризм из-за того, что воевал на стороне боевиков "ЛНР", написал прошение о помиловании президенту Владимиру Зеленскому.

Также Московский городской суд (Россия) признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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