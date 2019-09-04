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Втеча з колонії у Львівській області: поліція відкрила провадження

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 13:11
Втеча з колонії у Львівській області: поліція відкрила провадження
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці встановлюють місце перебування втікачів

Поліція Львівської області відкрила провадження за фактом втечі двох засуджених з Миколаївської виправної колонії №50, яка сталася у вівторок, 3 вересня. Про це повідомили в прес-службі поліції області, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, за фактом втечі засуджених правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 393, а саме - втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. Втікачам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

За даними поліції, у вівторок, 3 вересня, близько 17:45 з колонії втекли 20-річний житель Києва та 26-річний мешканець Житомирської області.

"Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання засуджених-втікачів", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, вчора депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що з Миколаївської виправної колонії №50 втекли двоє засуджених. Зінкевич додав, що має інформацію, начебто втікачі могли замовити таксі о 22:30 з Миколаєва Львівської області до Києва.

Також РБК-Україна писало, що 31 серпня у Вінницькій області з Ладижинського підприємства, де засуджені проходять соціальну реабілітацію, втік ув'язнений. У 2017 році чоловік був засуджений за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) КК України до чотирьох років позбавлення волі.

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