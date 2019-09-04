Во Львовской области из колонии сбежали трое осужденных

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Информацию о беглецах можно сообщить на линию 102

Из Николаевской колонии №50 во Львовской области, сбежали двое осужденных. Это произошло во вторник, 3 сентября, передает РБК-Украина со ссылкой на депутата Львовского городского совета и председателя исполкома ГО "Варта1" Игоря Зинкевича.

Первый беглец - Буртовенко Виталий Андреевич, 1999 года рождения, житель Киева, проживал ранее по ул. Маяковского. Был осужден 1 июня 2017 г. до 5 лет за насильственное удовлетворение страсти (ст. 153 Ч.1 УК), разбой (ст. 187 Ч.1).

"Приметы: низкий до 170 см, цвет волос светло-русые, глаза - синие, татуировка на левой руке надпись "золото" и на правой руке надпись "золото", на пальцах левой руки цифры - "1" "9" "9" "9", - пишет Зинкевич.

Второй беглец - Дмитрук Павел Васильевич, 1992 г.н., житель села Лука Житомирской области. Осужден 19 апреля 2019 до 3 лет за повторное хранение и продажу наркотиков (ст. 309 Ч.2 УКУ).

"Приметы: низкий до 170 см, цвет волос черный, глаза - карие, татуировка на правой руке надпись "тюрьма - наука из наук и мир жесток и самолюбие", - пишет депутат.

Зинкевич также сообщил, что имеет информацию, будто беглецы могли заказать такси в 22:30 из Николаева Львовской области в Киев.

!!! Внимание сбежали осужденные !!! Сегодня 03.09.2019 из Николаевской колонии ( номер 50 ) Львовской области - сбежали... Опубликовано Igor Zinkevych Вторник, 3 сентября 2019 г.

В случае владения какой-либо информацией относительно беглецов просят немедленно сообщить в полицию по номеру 102.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 августа в Винницкой области из Ладыжинского предприятия, где осужденные проходят социальную реабилитацию, сбежал заключенный.