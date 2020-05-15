Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году

Европейский союз готовится ослабить ограничения на передвижение, которые были введены из-за пандемии коронавируса. 13 мая Европейская комиссия представила странам-членам ЕС свой план, как восстанавливать транспортное сообщение и упрощать пограничные проверки.

Еврокомиссия предлагает упростить проезд между странами и регионами с похожей эпидемической ситуацией. При этом, естественно, должны соблюдаться все меры предосторожности в транспорте: масочный режим, социальная дистанция, регулярная дезинфекция, уменьшение количества пассажиров в одном поезде или автобусе.

Впрочем, эти нормы носят рекомендательный характер, каждая страна-член ЕС сама решает, когда и как открывать свои границы. В частности, с 15 мая страны Балтии: Эстония, Латвия и Литва – полностью откроются друг для друга.

Аналогичные переговоры ведут между собой и страны Бенилюкса: Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Граница между Люксембургом и Германией должна открыться уже с 16 мая. А через месяц, с 16 июня – между Германией и другими ее соседями: Францией, Австрией и Швейцарией.

Еврокомиссия также выступила за перезапуск туристической индустрии, которая составляет около 10% всего ВВП Евросоюза. При этом среди самых пострадавших от коронавируса стран ЕС – Испания и Италия, для которых туризм является одной ключевых сфер экономики.

Месяц назад испанские власти заявляли, что туристы смогут приехать в страну лишь в конце этого года. Но по мере улучшения эпидемической ситуации настроения в Мадриде, похоже, улучшились, и по информации Reuters, страна может открыться для граждан ЕС уже в начале июля.

В Италии также давали мрачные прогнозы относительно закрытия границ до конца 2020-го, и со временем также их скорректировали. Сейчас речь может идти о допуске в страну туристов из ЕС уже в июле-августе. Еще одна популярная курортная страна, Греция, планирует запустить сезон с 1 июля, и речь опять-таки идет в первую очередь о гостях из других стран Евросоюза.

Таким образом, для украинцев ситуация пока остается туманной. Еврокомиссия в своих рекомендациях предусматривает снятие въездных ограничений для третьих стран лишь в перспективе. До 15 июня свободно попасть в ЕС украинцам, судя по всему, не получится.

Когда откроется небо

Среди трех миллионов украинцев, купивших турпутевки в прошлом году, самыми популярными направлениям были Египет и Турция, с большим отрывом от других стран.

С начала мая частично открылись египетские отели, но только для внутренних туристов и лишь на 25% вместимости. В июне могут открыть доступ и иностранцам, среди которых наверняка будут и украинцы, а уровень заполнения разрешат поднять до 50%. При этом отдыхающих лишат многих привычных развлечений, вроде дискотек, не будет работать и "шведский стол".

Аналогичные ограничения предусмотрены и в Турции, где туристический сезон для своих граждан планируют запустить в конце мая, а для других стран – в конце июня. Закрытыми останутся фитнес- и спа-центры, гостиницы смогут заполниться лишь на 60%, при них будут созданы карантинные зоны для людей с симптомами коронавируса.

По словам вице-президента Украинской ассоциации туристических агентств Максима Дерезы, на данный момент туристическая отрасль в Украине фактически остановилась. "Сейчас крупный оператор, который раньше по 50 тысяч человек отправлял на отдых за неделю, продает за неделю путевок десять. Все замерло, генерации денег в индустрии нет", – сказал он РБК-Украина.

Игроки рынка хотят от украинской власти двух вещей: налоговых послаблений и открытия границ. После чего туристический бизнес намерен сам оперативно наладить все процессы, связанные с отдыхом украинцев за рубежом.

Дереза надеется, что в июне как минимум часть туристических стран уже откроет авиасообщение, а с июля свое небо откроет и Украина. "Если откроется большинство европейских стран, у которых был такой же уровень заболеваемости, как у нас, то у власти не останется другого выхода, кроме как тоже открыться, на нее будут давить общество, СМИ и бизнес", – отметил он.

На днях министр инфраструктуры Владислав Криклий обнародовал предварительный план снятия транспортных ограничений, конкретный график до конца недели хотят согласовать с Минздравом. Международное авиасообщение – как основной вид транспорта для отправляющихся за рубеж туристов – планируют открыть на последнем, третьем этапе. А сам министр рекомендовал украинцам планировать свои отпуска на вторую половину лета.

Как рассказала РБК-Украина спикер Мининфраструктуры Оксана Герасимова, сейчас между министерством, авиакомпаниями и Госавиаслужбой ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.

"В частности, обсуждается организация чартерных рейсов. Как только нам другая страна подтвердит такую возможность, мы все быстро откроем", – уточнила Герасимова. По ее словам, среди первых стран, с которыми могут возобновить сообщение – Египет, Турция, а также Грузия (где иностранных туристов готовятся принимать с 1 июля).

А при восстановлении регулярного воздушного сообщения со странами ЕС будет играть роль и фактор конкуренции со стороны мощных европейских авиакомпаний. Которые, к тому же получили серьезную государственную поддержку во время коронавирусного кризиса.

"Мы не хотим, чтобы получилось так: весь пассажиропоток заберет себе иностранная авиакомпания, а наши компании в итоге за год прекратят свое существование", – сказала Герасимова.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел подчеркивают, что восстановление пассажирского авиасообщения с другими странами зависит прежде всего от динамики пандемии.

"Мы не влияем на то, какое решение примут другие страны. Но будем готовы действовать оперативно в соответствии с их решениями и учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине и за рубежом. Думаю, туристический сезон летом состоится. Но он точно не будет таким, как в предыдущие годы. Он гарантированно будет обусловлен рядом противоэпидемических мероприятий", – сказал РБК-Украина глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас сами страны ЕС ведут дебаты о том, как спасти туристическую индустрию с одной стороны, а с другой – не спровоцировать новую вспышку болезни после открытия границ.

Безусловно, для тех украинцев, которые очень хотят отправиться на отдых за рубеж уже сейчас, есть и альтернативные варианты. Например, доехать на машине до Минска через один из открытых наземных пунктов пропуска с Беларусью, а оттуда улететь в одну из стран с открытым авиасообщением. Но вряд ли таким путем последуют многие украинцы. Скорее они обратят свое внимание на внутренний туризм.

Домашняя альтернатива

По мнению главы Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александра Лиева, в этом году внутренний туризм фактически станет безальтернативным вариантом. И даже при этом количество отдыхающих достигнет в лучшем случае 65-70% от прошлогоднего показателя.

"Уже май месяц, а поток внутреннего туризма почти равняется нулю. Обычно уже в апреле начинали ездить по стране, путешествовать на уикенды и на майские праздники, были гости в круглогодичных санаториях, чего сейчас нету. Не будет и набиравшего популярность фестивального туризма. Потому чтобы выйти на показатель 2019 года, в следующее полугодие турпоток должен составлять 200%, а этого не будет", – рассказал Лиев. Самыми популярными направлениями должны стать Карпаты, Одещина, а также Приазовье.

По словам эксперта, важную роль сыграют транспортные ограничения внутри Украины, страх людей заразиться во время поездки и падение покупательной способности. Тогда как цены наоборот – останутся прежними или скорее даже вырастут: за счет обязательной закупки дезинфекторов, спецодежды для персонала, запрета на подселение, порционного питания вместо более дешевого "шведского стола" и прочих факторов, связанных с эпидемией коронавируса.

В Госагентстве по делам туризма на перспективы этого сезона смотрят более оптимистично. "Если брать предыдущие кризисные годы – 2009 и 2014, то внутренний туризм тогда рос. И мы ожидаем, что будет рост и в этом году, если не будет ухудшения эпидемической ситуации. Кроме того, люди устали, им не хватает отдыха, и будет определенный страх ехать за рубеж – не дай бог заболеть там", – сказала РБК-Украина глава Гостуризма Марьяна Олеськив.

В то же время она подчеркнула, что все подобные оценки априори субъективны, поскольку нормальной туристической статистики в Украине нет. Систему подсчета количества отдыхающих и задействованных в туриндустрии работников по международным методикам, с учетом сезонности и в региональном разрезе, в лучшем случае удастся создать в следующем году.

При этом во время апрельского пересмотра бюджета госбюджета все 240 миллионов гривен, выделенные на развитие внутреннего туризма, были урезаны. Но сейчас, по словам Олеськив, ведутся переговоры о возврате этих денег в прежнем объеме. Она прогнозирует, что 40 миллионов пойдут на маркетинговые мероприятия и развитие отрасли в целом, а 200 миллионов – на грантовые проекты для поддержки турбизнеса в кризисный период.

Также власти разрабатывают пакет обязательных мер в отелях, санаториях и других местах отдыха. В отдельных городах и регионах могут вводиться свои протоколы безопасности, с учетом местной специфики. "В этом году безопасность будет ключевым фактором при выборе места размещения и туроператора", – подчеркнула глава Гостуризма.

Желание украинцев хорошо отдохнуть после тяжелого кризисного периода вполне понятно, но даже отсутствие отпуска не должно стать для человека такой уж большой проблемой, считает психолог Андрей Злотников.

"Мне кажется, значение отпуска несколько преувеличено. Важно также, умеет ли человек нормально отдыхать на выходных и после работы, насколько у него нормальная обстановка в семье, занимается ли он спортом", – сказал изданию Злотников.

При этом психолог признает, что из-за эпидемии коронавируса общая тревожность людей повысилась – не только из-за страха заболеть, но и из-за страха потерять работу. А отпуск за свой свой счет, в который по опросу социологической группы "Рейтинг" был вынужден уйти каждый третий украинец, нормальным отдыхом, безусловно, считаться не может.