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Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году

Новости » Общество   

Европейский союз готовится ослабить ограничения на передвижение, которые были введены из-за пандемии коронавируса. 13 мая Европейская комиссия представила странам-членам ЕС свой план, как восстанавливать транспортное сообщение и упрощать пограничные проверки.

Еврокомиссия предлагает упростить проезд между странами и регионами с похожей эпидемической ситуацией. При этом, естественно, должны соблюдаться все меры предосторожности в транспорте: масочный режим, социальная дистанция, регулярная дезинфекция, уменьшение количества пассажиров в одном поезде или автобусе.

Впрочем, эти нормы носят рекомендательный характер, каждая страна-член ЕС сама решает, когда и как открывать свои границы. В частности, с 15 мая страны Балтии: Эстония, Латвия и Литва – полностью откроются друг для друга.

Аналогичные переговоры ведут между собой и страны Бенилюкса: Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Граница между Люксембургом и Германией должна открыться уже с 16 мая. А через месяц, с 16 июня – между Германией и другими ее соседями: Францией, Австрией и Швейцарией.

Еврокомиссия также выступила за перезапуск туристической индустрии, которая составляет около 10% всего ВВП Евросоюза. При этом среди самых пострадавших от коронавируса стран ЕС – Испания и Италия, для которых туризм является одной ключевых сфер экономики.

Месяц назад испанские власти заявляли, что туристы смогут приехать в страну лишь в конце этого года. Но по мере улучшения эпидемической ситуации настроения в Мадриде, похоже, улучшились, и по информации Reuters, страна может открыться для граждан ЕС уже в начале июля.

В Италии также давали мрачные прогнозы относительно закрытия границ до конца 2020-го, и со временем также их скорректировали. Сейчас речь может идти о допуске в страну туристов из ЕС уже в июле-августе. Еще одна популярная курортная страна, Греция, планирует запустить сезон с 1 июля, и речь опять-таки идет в первую очередь о гостях из других стран Евросоюза.

Таким образом, для украинцев ситуация пока остается туманной. Еврокомиссия в своих рекомендациях предусматривает снятие въездных ограничений для третьих стран лишь в перспективе. До 15 июня свободно попасть в ЕС украинцам, судя по всему, не получится.

Когда откроется небо

Среди трех миллионов украинцев, купивших турпутевки в прошлом году, самыми популярными направлениям были Египет и Турция, с большим отрывом от других стран.

С начала мая частично открылись египетские отели, но только для внутренних туристов и лишь на 25% вместимости. В июне могут открыть доступ и иностранцам, среди которых наверняка будут и украинцы, а уровень заполнения разрешат поднять до 50%. При этом отдыхающих лишат многих привычных развлечений, вроде дискотек, не будет работать и "шведский стол".

Аналогичные ограничения предусмотрены и в Турции, где туристический сезон для своих граждан планируют запустить в конце мая, а для других стран – в конце июня. Закрытыми останутся фитнес- и спа-центры, гостиницы смогут заполниться лишь на 60%, при них будут созданы карантинные зоны для людей с симптомами коронавируса.

По словам вице-президента Украинской ассоциации туристических агентств Максима Дерезы, на данный момент туристическая отрасль в Украине фактически остановилась. "Сейчас крупный оператор, который раньше по 50 тысяч человек отправлял на отдых за неделю, продает за неделю путевок десять. Все замерло, генерации денег в индустрии нет", – сказал он РБК-Украина.

Игроки рынка хотят от украинской власти двух вещей: налоговых послаблений и открытия границ. После чего туристический бизнес намерен сам оперативно наладить все процессы, связанные с отдыхом украинцев за рубежом.

Дереза надеется, что в июне как минимум часть туристических стран уже откроет авиасообщение, а с июля свое небо откроет и Украина. "Если откроется большинство европейских стран, у которых был такой же уровень заболеваемости, как у нас, то у власти не останется другого выхода, кроме как тоже открыться, на нее будут давить общество, СМИ и бизнес", – отметил он.

На днях министр инфраструктуры Владислав Криклий обнародовал предварительный план снятия транспортных ограничений, конкретный график до конца недели хотят согласовать с Минздравом. Международное авиасообщение – как основной вид транспорта для отправляющихся за рубеж туристов – планируют открыть на последнем, третьем этапе. А сам министр рекомендовал украинцам планировать свои отпуска на вторую половину лета.

Как рассказала РБК-Украина спикер Мининфраструктуры Оксана Герасимова, сейчас между министерством, авиакомпаниями и Госавиаслужбой ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.

"В частности, обсуждается организация чартерных рейсов. Как только нам другая страна подтвердит такую возможность, мы все быстро откроем", – уточнила Герасимова. По ее словам, среди первых стран, с которыми могут возобновить сообщение – Египет, Турция, а также Грузия (где иностранных туристов готовятся принимать с 1 июля).

А при восстановлении регулярного воздушного сообщения со странами ЕС будет играть роль и фактор конкуренции со стороны мощных европейских авиакомпаний. Которые, к тому же получили серьезную государственную поддержку во время коронавирусного кризиса.

"Мы не хотим, чтобы получилось так: весь пассажиропоток заберет себе иностранная авиакомпания, а наши компании в итоге за год прекратят свое существование", – сказала Герасимова.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел подчеркивают, что восстановление пассажирского авиасообщения с другими странами зависит прежде всего от динамики пандемии.

"Мы не влияем на то, какое решение примут другие страны. Но будем готовы действовать оперативно в соответствии с их решениями и учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине и за рубежом. Думаю, туристический сезон летом состоится. Но он точно не будет таким, как в предыдущие годы. Он гарантированно будет обусловлен рядом противоэпидемических мероприятий", – сказал РБК-Украина глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас сами страны ЕС ведут дебаты о том, как спасти туристическую индустрию с одной стороны, а с другой – не спровоцировать новую вспышку болезни после открытия границ.

Безусловно, для тех украинцев, которые очень хотят отправиться на отдых за рубеж уже сейчас, есть и альтернативные варианты. Например, доехать на машине до Минска через один из открытых наземных пунктов пропуска с Беларусью, а оттуда улететь в одну из стран с открытым авиасообщением. Но вряд ли таким путем последуют многие украинцы. Скорее они обратят свое внимание на внутренний туризм.

Домашняя альтернатива

По мнению главы Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александра Лиева, в этом году внутренний туризм фактически станет безальтернативным вариантом. И даже при этом количество отдыхающих достигнет в лучшем случае 65-70% от прошлогоднего показателя.

"Уже май месяц, а поток внутреннего туризма почти равняется нулю. Обычно уже в апреле начинали ездить по стране, путешествовать на уикенды и на майские праздники, были гости в круглогодичных санаториях, чего сейчас нету. Не будет и набиравшего популярность фестивального туризма. Потому чтобы выйти на показатель 2019 года, в следующее полугодие турпоток должен составлять 200%, а этого не будет", – рассказал Лиев. Самыми популярными направлениями должны стать Карпаты, Одещина, а также Приазовье.

По словам эксперта, важную роль сыграют транспортные ограничения внутри Украины, страх людей заразиться во время поездки и падение покупательной способности. Тогда как цены наоборот – останутся прежними или скорее даже вырастут: за счет обязательной закупки дезинфекторов, спецодежды для персонала, запрета на подселение, порционного питания вместо более дешевого "шведского стола" и прочих факторов, связанных с эпидемией коронавируса.

В Госагентстве по делам туризма на перспективы этого сезона смотрят более оптимистично. "Если брать предыдущие кризисные годы – 2009 и 2014, то внутренний туризм тогда рос. И мы ожидаем, что будет рост и в этом году, если не будет ухудшения эпидемической ситуации. Кроме того, люди устали, им не хватает отдыха, и будет определенный страх ехать за рубеж – не дай бог заболеть там", – сказала РБК-Украина глава Гостуризма Марьяна Олеськив.

В то же время она подчеркнула, что все подобные оценки априори субъективны, поскольку нормальной туристической статистики в Украине нет. Систему подсчета количества отдыхающих и задействованных в туриндустрии работников по международным методикам, с учетом сезонности и в региональном разрезе, в лучшем случае удастся создать в следующем году.

При этом во время апрельского пересмотра бюджета госбюджета все 240 миллионов гривен, выделенные на развитие внутреннего туризма, были урезаны. Но сейчас, по словам Олеськив, ведутся переговоры о возврате этих денег в прежнем объеме. Она прогнозирует, что 40 миллионов пойдут на маркетинговые мероприятия и развитие отрасли в целом, а 200 миллионов – на грантовые проекты для поддержки турбизнеса в кризисный период.

Также власти разрабатывают пакет обязательных мер в отелях, санаториях и других местах отдыха. В отдельных городах и регионах могут вводиться свои протоколы безопасности, с учетом местной специфики. "В этом году безопасность будет ключевым фактором при выборе места размещения и туроператора", – подчеркнула глава Гостуризма.

Желание украинцев хорошо отдохнуть после тяжелого кризисного периода вполне понятно, но даже отсутствие отпуска не должно стать для человека такой уж большой проблемой, считает психолог Андрей Злотников.

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"Мне кажется, значение отпуска несколько преувеличено. Важно также, умеет ли человек нормально отдыхать на выходных и после работы, насколько у него нормальная обстановка в семье, занимается ли он спортом", – сказал изданию Злотников.

При этом психолог признает, что из-за эпидемии коронавируса общая тревожность людей повысилась – не только из-за страха заболеть, но и из-за страха потерять работу. А отпуск за свой свой счет, в который по опросу социологической группы "Рейтинг" был вынужден уйти каждый третий украинец, нормальным отдыхом, безусловно, считаться не может.