Втеча від карантину: де українці зможуть відпочити в цьому році

Європейський союз готується послабити обмеження на пересування, які були введені через пандемію коронавірусу. 13 травня Європейська комісія представила країнам-членам ЄС свій план, як відновлювати транспортне сполучення і спрощувати прикордонні перевірки.

Зокрема, Єврокомісія пропонує спростити проїзд між країнами і регіонами зі схожою епідемічною ситуацією. При цьому, природно, повинні бути дотримані усі заходи безпеки у транспорті: масковий режим, соціальна дистанція, регулярна дезінфекція, зменшення кількості пасажирів в одному поїзді або автобусі.

Втім, ці норми носять рекомендаційний характер, кожна країна-член ЄС сама вирішує, коли і як відкривати свої кордони. Зокрема, з 15 травня країни Балтії: Естонія, Латвія і Литва – повністю відкриються один для одного.

Аналогічні переговори ведуть між собою і країни Бенілюксу: Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Кордон між Люксембургом і Німеччиною повинен відкритися вже з 16 травня. А через місяць, з 16 червня – між Німеччиною та іншими її сусідами: Францією, Австрією та Швейцарією.

Єврокомісія також виступила за перезапуск туристичної індустрії, яка становить близько 10% всього ВВП Євросоюзу. При цьому серед найбільш постраждалих від коронавірусу країн ЄС – Іспанія та Італія, для яких туризм є однією з ключових сфер економіки.

Місяць тому іспанська влада заявляла, що туристи зможуть приїхати в країну лише в кінці цього року. Але в міру поліпшення епідемічної ситуації настрої в Мадриді, схоже, покращилися, і за інформацією Reuters, країна може відкритися для громадян ЄС вже на початку липня.

В Італії також давали похмурі прогнози щодо закриття кордонів до кінця 2020-го, і з часом також їх скорегували. Зараз мова може йти про допуск в країну туристів з ЄС вже у липні-серпні. Ще одна популярна курортна країна, Греція, планує запустити сезон з 1 липня, і знову-таки йдеться в першу чергу про гостей з інших країн Євросоюзу.

Таким чином, для українців ситуація поки залишається туманною. Єврокомісія у своїх рекомендаціях передбачає зняття в'їзних обмежень для третіх країн лише в перспективі. До 15 червня вільно потрапити в ЄС українцям, судячи з усього, не вийде.

Коли відкриється небо

Серед трьох мільйонів українців, які купили турпутівки в минулому році, найпопулярнішими напрямками були Єгипет і Туреччина, з великим відривом від інших країн.

З початку травня частково відкрилися єгипетські готелі, але тільки для внутрішніх туристів і лише на 25% місткості. У червні можуть відкрити доступ і іноземцям, серед яких, напевно, будуть і українці, а рівень заповнення дозволять підняти до 50%. При цьому відпочиваючих позбавлять багатьох звичних розваг, на кшталт дискотек, не буде працювати і "шведський стіл".

Аналогічні обмеження передбачені і в Туреччині, де туристичний сезон для своїх громадян планують запустити в кінці травня, а для інших країн – наприкінці червня. Закритими залишаться фітнес - і спа-центри, готелі зможуть заповнитися лише на 60%, при них будуть створені карантинні зони для людей з симптомами коронавірусу.

За словами віце-президента Української асоціації туристичних агентств Максима Дерези, на даний момент туристична галузь в Україні фактично зупинилася. "Зараз великий оператор, який раніше по 50 тисяч людей відправляв на відпочинок за тиждень, продає за тиждень десять путівок. Все завмерло, генерації грошей в індустрії немає", – сказав він РБК-Україна.

Гравці ринку хочуть від української влади двох речей: податкових послаблень і відкриття кордонів. Після чого туристичний бізнес має намір сам оперативно налагодити всі процеси, пов'язані з відпочинком українців за кордоном.

Дереза сподівається, що в червні як мінімум частина туристичних країн вже відкриють авіасполучення, а з липня своє небо відкриє і Україна. "Якщо відкриється більшість європейських країн, у яких був такий же рівень захворюваності, як у нас, то у влади не залишиться іншого виходу, крім як теж відкритися, на неї будуть тиснути суспільство, ЗМІ і бізнес", – зазначив він.

Днями міністр інфраструктури Владислав Криклій оприлюднив попередній план зняття транспортних обмежень, конкретний графік до кінця тижня хочуть узгодити з Міністерством охорони здоров'я. Міжнародне авіасполучення – як основний вид транспорту для туристів, що їдуть за кордон – планують відкрити на останньому, третьому етапі. А сам міністр рекомендував українцям планувати свої відпустки на другу половину літа.

Як розповіла РБК-Україна речниця Мінінфраструктури Оксана Герасимова, нині між міністерством, авіакомпаніями і Державіаслужбою ведуться активні переговори про дати та порядку запуску міжнародного авіасполучення.

"Зокрема, обговорюється організація чартерних рейсів. Як тільки нам інша країна підтвердить таку можливість, ми все швидко відкриємо", – уточнила Герасимова. За її словами, серед перших країн, з якими можуть відновити сполучення – Єгипет, Туреччина, а також Грузія (де іноземних туристів готуються приймати з 1 липня).

А при відновленні регулярного повітряного сполучення з країнами ЄС буде грати роль і фактор конкуренції з боку потужних європейських авіакомпаній. Які, до того ж отримали серйозну державну підтримку під час коронавірусної кризи.

"Ми не хочемо, щоб вийшло так: весь пасажиропотік забере собі іноземна авіакомпанія, а наші компанії в підсумку за рік припинять своє існування", – сказала Герасимова.

У свою чергу, в Міністерстві закордонних справ наголошують, що відновлення пасажирського авіасполучення з іншими країнами залежить насамперед від динаміки пандемії.

"Ми не впливаємо на те, яке рішення приймуть інші країни. Але будемо готові діяти оперативно згідно з їх рішеннями та враховуючи епідеміологічну ситуацію в Україні і за кордоном. Думаю, туристичний сезон влітку відбудеться. Але він точно не буде таким, як у попередні роки. Він гарантовано буде обумовлений рядом протиепідемічних заходів", – сказав РБК-Україна глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, зараз самі країни ЄС ведуть дебати про те, як врятувати туристичну індустрію з одного боку, а з іншого – не спровокувати новий спалах хвороби після відкриття кордонів.

Безумовно, для тих українців, які дуже хочуть вирушити на відпочинок за кордон вже зараз, є й альтернативні варіанти. Наприклад, доїхати на машині до Мінська через один з відкритих наземних пунктів пропуску з Білоруссю, а звідти полетіти в одну з країн з відкритим авіасполученням. Але навряд чи таким шляхом підуть багато українців. Швидше вони звернуть свою увагу на внутрішній туризм.

Домашня альтернатива

На думку голови Асоціації індустрії гостинності України Олександра Лієва, в цьому році внутрішній туризм фактично стане безальтернативним варіантом. І навіть при цьому кількість відпочиваючих досягне в кращому випадку 65-70% від минулорічного показника.

"Вже травень місяць, а потік внутрішнього туризму майже дорівнює нулю. Зазвичай вже у квітні починали їздити по країні, подорожувати на вікенди і на травневі свята, були гості у санаторіях, які відкриті увесь рік, чого зараз немає. Не буде і фестивального туризму, який набирав популярність. Тому щоб вийти на показник 2019 року, за наступне півріччя турпотік повинен становити 200%, а цього не буде", – розповів Лієв. Найпопулярнішими напрямками повинні стати Карпати, Одещина, а також Приазов'я.

За словами експерта, важливу роль відіграють транспортні обмеження всередині України, страх людей заразитися під час поїздки і падіння купівельної спроможності. Тоді як ціни навпаки, залишаться незмінними або скоріше навіть виростуть: за рахунок обов'язкової закупівлі дезінфекторів, спецодягу для персоналу, заборони на підселення, порційного харчування замість більш дешевого "шведського столу" та інших факторів, пов'язаних з епідемією коронавірусу.

У Держагентстві у справах туризму на перспективи цього сезону дивляться більш оптимістично. "Якщо брати попередні кризові роки – 2009 і 2014, то внутрішній туризм тоді зростав. І ми очікуємо, що буде зростання і в цьому році, якщо не буде погіршення епідемічної ситуації. Крім того, люди втомилися, їм не вистачає відпочинку, і буде певний страх їхати за кордон – не дай бог захворіти там", – сказала РБК-Україна голова Держтуризму Мар'яна Олеськів.

У той же час, чиновниця підкреслила, що всі подібні оцінки апріорі суб'єктивні, оскільки нормальної туристичної статистики в Україні немає. Систему підрахунку кількості відпочиваючих і задіяних в туріндустрії працівників за міжнародними методиками, з урахуванням сезонності і в регіональному розрізі, в кращому випадку вдасться створити в наступному році.

При цьому під час квітневого секвестру держбюджету всі 240 мільйонів гривень, виділених на розвиток внутрішнього туризму, було урізано. Але зараз, за словами Олеськів, ведуться переговори про повернення цих грошей в колишньому обсязі. Вона прогнозує, що 40 мільйонів підуть на маркетингові заходи і розвиток галузі в цілому, а 200 мільйонів – на грантові проекти для підтримки турбізнесу в кризовий період.

Також влада розробляє пакет обов'язкових заходів у готелях, санаторіях та інших місцях відпочинку. В окремих містах і регіонах можуть вводитися свої протоколи безпеки, з урахуванням місцевої специфіки. "У цьому році безпека буде ключовим фактором при виборі місця розміщення та туроператора", – підкреслила голова Держтуризму.

Бажання українців добре відпочити після важкого кризового періоду цілком зрозуміле, але навіть відсутність відпустки не повинна стати для людини такою вже великою проблемою, вважає психолог Андрій Злотніков.

"Мені здається, значення відпустки дещо перебільшене. Важливо також, чи вміє людина нормально відпочивати на вихідних і після роботи, наскільки у неї нормальна обстановка в сім'ї, чи займається вона спортом", – сказав виданню Злотніков.

При цьому психолог визнає, що через епідемію коронавірусу загальна тривожність людей підвищилася – не тільки через страх захворіти, але й через страх втратити роботу. А відпустку за свій рахунок, у яку за опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" був змушений піти кожен третій українець, нормальним відпочинком, безумовно, вважати не можна.