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Втеча екс-глави японського Nissan допоміг організувати колишній спецназівець США

Новини » В світі     04.01.2020 - 15:11
Втеча екс-глави японського Nissan допоміг організувати колишній спецназівець США
Фото: Карлос Гон (GettyImages)

План втечі Гону почали здійснювати 28 грудня за участі колишнього "зеленого берета" США

Втеча колишнього президента Nissan Карлоса Гона з Японії в Ліван допоміг організувати колишній американський боєць спецназу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Повідомляється, що втеча Гону в Ліван готувався протягом декількох місяців за участю колишнього "зеленого берета" США Майкла Тейлора, який на даний момент є співробітником приватної компанії, що займається питаннями безпеки.

Сам план втечі почали здійснювати 28 грудня, коли приватний літак Bombardier Global Express вилетів з Дубая в Осаку. На борту літака знаходилися дві людини, одним з яких був Тейлор. Гон покинув Японію в одному з двох чорних контейнерів, які перевозили на борту Bombardier. З Осаки літак прилетів в Стамбул, де колишній президент Nissan пересів на інший борт і прилетів до Лівану.

При цьому на даний момент японським властям невідомо як Гон зміг потрапити в чорному контейнері на борт літака, і чому він не був підданий перевірці.

Нагадаємо, 31 грудня Карлос Гон, якого повинні були судити в Японії за звинуваченням у приховуванні доходів, здійснив втечу в Ліван. Він заявив, що не хоче перебувати в заручниках шахрайської системи правосуддя Японії.

Пізніше Інтерпол видав "червоне повідомлення" (Red Notice) Лівану на арешт екс-президента Nissan Карлоса Гона. При цьому влада Лівану заявили, що не мають договору про видачу з Японією.

Прокуратура Токіо звинувачує екс-главу альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона у привласненні коштів концерну Nissan. За даними прокуратури, Гон завдяки шахрайською схемою переказу грошей дилерської компанії в Омані викрав майже 5 млн доларів.

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