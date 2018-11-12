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Победителей на должности в антикоррупционный суд объявят в феврале, - ВККСУ

Новости » Общество    12.11.2018 - 11:45
Фото: Сергей Козьяков (УНИАН)
Фото: Сергей Козьяков (УНИАН)

Во второй половине февраля ВККСУ объявит победителей в Верховный суд и Высший антикоррупционный суд

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) объявит победителей в Высший антикоррупционный суд между 15 и 20 февраля 2019 года. Об этом сообщил председатель ВККСУ Сергей Козьяков, передает корреспондент Украина.

В понедельник, 12 ноября, в ходе брифинга "Конкурс в Верховный суд и Высшый антикоррупционный суд как имплементационный этап судебной реформы: результаты допуска кандидатов и экзамен" Козьяков отметил, что все кандидаты на должности в суды старше 40 лет.

"Мы ожидаем, что между 15 и 20 февраля мы объявим список победителей. Средний возраст кандидатов составляет между 40 и 49 годами", - рассказал он.

В частности, сегодня, 12 ноября, началось квалификационное оценивание кандидатов. А 14 ноября кандидаты, которые успешно пройдут первую часть экзамена, в течение 5,5 часов будут писать практическое задание.

По словам Козьякова, кандидатами являются адвокаты, ученые и судьи.

Напомним, в начале ноября Высшая квалификационная комиссия судей Украины избрал шестерых членов Общественного совета международных экспертов Антикоррупционного суда. В состав Совета вошли эксперты в области антикоррупционного права с опытом судей, адвокатов, прокуроров и смежным опытом в этих сферах в таких странах как Дания, Литва, Англия, Шотландия, Канада, Республика Македония.

Ранее РБК-Украина сообщало, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не исключает, что антикоррупционный суд в Украине может заработать в марте 2019 года.

 

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