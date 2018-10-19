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У Держдепі США нагадали про важливість створення Антикорупційного суду в Україні

Новини » Політика    19.10.2018 - 22:26
Фото: Кірстен Медісон (npu.gov.ua)
Фото: Кірстен Медісон (npu.gov.ua)

У Держдепі вважають, що прийняття законодавства в питанні створення ВАКС було важливим етапом

Заступник держсекретаря США Кірстен Медіссон заявила, що у Вашингтоні очікують, що Україна найближчим часом виконає свої обіцянки щодо запуску роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прийняття законодавства в питанні створення Вищого антикорупційного суду було важливим етапом. Наступним кроком є створення повноцінного, функціонального, незалежного, ефективного суду в Україні", - сказала Медіссон.

Вона також додала, що у США очікують, що "Україна незабаром зробить певні кроки в цьому напрямку, як було обіцяно уряду Вашингтона".

Нагадаємо, за її словами, для України важливо, щоб уряд взяв на себе завдання з викорінення системної корупції

Раніше РБК-Україна повідомляло, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не виключає, що антикорупційний суд в Україні може запрацювати в березні 2019 року.

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