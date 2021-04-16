"Переможемо цю навалу": Епіфаній на тлі нових погроз РФ звернувся до українців

Про це на своїй сторінці у Facebook написав предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній.

Він зазначив, що мир є природним станом людства, і немає сумніву, що Україна, "з милості Божої", здобуде мир.

"Але чи допоможе нам в цьому страх? Ні, страхом не перемогти. В ці квітневі дні ми входимо у восьмий рік війни. Війни, якої ми не хотіли, не ініціювали й не провокували. Ми ніколи не зазіхали на чуже, не прагнули поневолити інших чи загарбати чиюсь територію. Війни, в якій ми захищаємо Богом дану нам землю, наш народ і наші цінності", - наголосив Епіфаній.

Він підкреслив, що сусід-агресор добре знає про силу духу та єдності українців. "Нас не знищили обстріли й не зламала брехня агресора. Тож вже вкотре в паніці російська влада ширить "вірус страху", який століттями вирощує й культивує у підвладних їй сама, - погрожує знищити, брязкає зброєю, збільшує психологічний тиск. Страх - дійсно небезпечний "вірус", що може вбити зсередини. Але страх - це всього лиш інструмент, яким агресор хоче підкорити нас", - пояснив дії Росії митрополит.

Голова ПЦУ закликав не боятися і не падати духом, адже українці - це сильний народ, який вміє долати виклики.

"Пригадайте події 2014-го року, як тоді поширювали "вірус страху", але перед лицем справжньої небезпеки страх зник, натомість молитви Церков та єдність народу, сила армії та мудрість дипломатів стали стіною супроти планів агресора. Як результат - ми зберегли державність, вибороли духовну незалежність, увічнену в Томосі, завоювали міжнародну підтримку, виховали сильну молодь, зуміли сформувати потужну оборону на лінії фронту і в серцях мільйонів співвітчизників", - додав Епіфаній.

Він розповів, що Православна церква України молиться за визволення територій від чужинців.

"Немає сумніву, переможемо й цю навалу. Наша Церква молиться за визволення від чужинців. Наші капелани опікуються військовими. Українська Церква - з українським народом", - написав митрополит.

Також Епіфаній закріпив свої заклики цитатою з Біблії: "Не страшіться і не бійтеся їх; Господь, Бог ваш, іде перед вами; Він буде боротися за вас...".