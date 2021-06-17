Победа Украины и путевки в 1/8 финала для Нидерландов и Бельгии: итоги дня на Евро-2020​​​​​​​

Материал подготовлен в рамках спецпроекта с БК "Фаворит спорт".

Украина - Северная Македония 2:1

Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 - Алиоски, 57

Нереализованные пенальти: Малиновский, 84 - Алиоски, 57

Наша сборная отлично провела первый тайм. Еще до забитого гола украинцы создали несколько опасных моментов. А в середине тайма "желто-синим" удалась ударная пятиминутка. Сперва Ярмоленко смог результативно замкнуть пас пятой от Караваева после розыгрыша с углового - 1:0. А спустя пять минут ассистировал Яремчуку, который реализовал выход один на один - 2:0.

После перерыва украинцы успокоились, а вот македонцы наоборот понеслись. Сперва пристреливались. После одного из выстрелов Тарковского Бущан совершил отличный сейв, но после Караваев не успел и вместо мяча задел ногу Пандева - пенальти. "Точку" подошел бить Алиоски, но переиграть Бущана смог лишь после добивания, пенальти наш кипер парировал - 2:1.

Далее были нервы и несколько опасных моментов у македонцев - в основном из-за пределов штрафной. Но за последние минут 15 украинцы дважды должны были забивать. Сперва Цыганков не смог попасть в створ с убойной позиции. А затем Малиновский не реализовал еще один пенальти в этой встрече. Но все же до конца матча украинцы результат сохранить смогли и добыли первую с домашнего Евро-2012 победу на чемпионатах Европы.

Нидерланды - Австрия 2:0

Депай, 11 (пенальти), Думфрис, 67

Нидерландцы достаточно резво начали и уже на 11 минуте заработали право на пенальти - капитан австрийцев Алаба сфолил в собственной штрафной на Думфрисе. Штраф четко реализовал Депай - 1:0.

До конца первого тайма "оранжевые" имели еще несколько убойных моментов. Чего только стоил шанс Депая, когда нидерландскому нападающему оставалось лишь попасть в пустые ворота, но он запустил мяч выше ворот.

Во втором тайме ситуация не изменилась. Нидерланды продолжали создавать убойные моменты, один из которых таки реализовал Думфрис, забив в пустые ворота после ассиста Малена - 2:0.

В целом победа позволила Нидерландам оформить победу в группе и выход в 1/8 финала Евро. Матч с Северной Македонией для "оранжевых" станет формальностью. А вот Украине и Австрии для выхода может хватить и ничьи в очной встрече - в 1/8 финала проходят 1-2 места и четыре из шести команд, занявших третьи места.

Дания - Бельгия 1:2

Поульсен, 2 - Азар, 55, де Брюйне, 70

Начало матча стало настоящим шоком для бельгийцев. Уже спустя 1 минуту 39 секунд фавориты всего турнира "горели" Дании. Второй самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы забил Поульсен - 1:0. В течение еще трех минут датчане создали еще два опаснейших момента у ворот Куртуа, но бельгийский вратарь оба раза спасал свою команду.

А далее на 11-й минуте встречи команды и болельщики устроили минутные аплодисменты Эриксену, у которого в первом матче датчан против финнов остановилось сердце.

Фото: футболисты Бельгии и Дании и болельщики поддержали Эриксена (uefa.com)

До конца первой 45-минутки бельгийцы так и не смогли создать никакой опасности у ворот Шмейхеля. Однако на второй тайм, казалось, вышла абсолютно другая команда. Во многом благодаря выходу на поле де Брюйне, который не играл после перелома глазницы и носа в финале Лиги чемпионов. Сперва "джокер" сделал ассист на Азара, которому оставалось лишь попасть в пустые ворота 1:1. А затем отметился и сам, результативно пробив из-за пределов штрафной - 1:2. В обоих голах также стоит отметить действия Лукаку, который, по сути, эти моменты и создал. В итоге именно форвард бельгийской сборной стал лучшим игроком матча.

Победа позволила Бельгии досрочно оформить выход в 1/8 финала. А вот для России, Дании и Финляндии все будет решаться в последнем туре. У всех шансы на выход остаются.