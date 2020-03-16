Победа над "Шахтером" принесла игроку и тренеру "Зари" звание лучших в 23 туре

Фото: Скрипник и Михайличенко (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Определились лучшие игрок и тренер по итогам тура

По итогам 23 тура чемпионата Украины лучшим игроком и тренером признаны представители луганской "Зари". Об этом сообщается на сайте украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Подопечные Виктора Скрипника минимально обыграли донецкий "Шахтер" со счетом 1:0. Победный мяч забил защитник луганской команды Богдан Михайличенко, благодаря которому команда смогла добыть сенсационную победу над действующим чемпионом страны.

Всех с победой! Обыграть Шахтёр дано далеко не каждому, поэтому все наши ребята достойны искренней похвалы. 1:0 - позитивный результат и три очка в гонке лидеров. Браво, Заря!https://t.co/vefx4LzJq1 pic.twitter.com/FrazAie79F — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) March 15, 2020

"Заря" после победы над "горняками", а также благодаря ничьей киевского "Динамо" в матче с черниговской "Десной" (1:1), поднялась на второе место в турнирной таблице. Команда Скрипника сравнялась с киевлянами по очкам, но опережает их за счет преимущества в личных встречах. "Шахтер" продолжает лидировать в чемпионате.

Напомним, в связи с введением на территории Украины карантина через коронавирус два тура - 23 и 24 - Украинская Премьер-лиги (УПЛ) будут сыграны при пустых трибунах.

Кроме этого оба товарищеских поединка сборной Украины с Францией (27 марта) и с Польшей (31 марта) пройдет без зрителей.