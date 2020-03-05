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Награды лучшему игроку и тренеру 21 тура УПЛ достались "Александрии"

Новости » Спорт     05.03.2020 - 14:04
Награды лучшему игроку и тренеру 21 тура УПЛ достались "Александрии"
Фото: Владимир Шаран (facebook.com/fcolexandriya)

Команда добыла свою первую победу в 2020 году

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран и полузащитник Максим Третьяков признаны лучшими наставником и футболистом в 21 туре чемпионата Украины. Об этом информирует сайт украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Александрийская команда в гостях разгромила "Карпаты" (4:0). Третьяков оформил дубль в ворота львовян. В голосовании за звание лучшего он опередил полузащитника "Зари" Владислава Кабаева, а также Тайсона и Евгения Коноплянку из "Шахтера".

"Александрия" в матче с "Карпатами" добыла свою первую победу в 2020 году в официальных матчах и закрепилась на пятой строчке турнирной таблицы УПЛ.

Напомним, лучшим игроком предыдущего тура в чемпионате Украины стал автор хет-трика в ворота "Динамо". Примечательно, что футболист арендован у киевского клуба.

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