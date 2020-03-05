Награды лучшему игроку и тренеру 21 тура УПЛ достались "Александрии"

Фото: Владимир Шаран (facebook.com/fcolexandriya)

Команда добыла свою первую победу в 2020 году

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран и полузащитник Максим Третьяков признаны лучшими наставником и футболистом в 21 туре чемпионата Украины. Об этом информирует сайт украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Александрийская команда в гостях разгромила "Карпаты" (4:0). Третьяков оформил дубль в ворота львовян. В голосовании за звание лучшего он опередил полузащитника "Зари" Владислава Кабаева, а также Тайсона и Евгения Коноплянку из "Шахтера".

Максим Третьяков - найкращий гравець 21-го туру Favbet Лігиhttps://t.co/8sYPe7Md4q pic.twitter.com/b37dj9hVIv — FC Olexandriуa (@FCO1948) March 5, 2020

"Александрия" в матче с "Карпатами" добыла свою первую победу в 2020 году в официальных матчах и закрепилась на пятой строчке турнирной таблицы УПЛ.

Напомним, лучшим игроком предыдущего тура в чемпионате Украины стал автор хет-трика в ворота "Динамо". Примечательно, что футболист арендован у киевского клуба.