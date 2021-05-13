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Победа "Динамо" в Кубке Украины: что известно

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Тернополь, Четверг 13 мая 2021 22:45
Победа "Динамо" в Кубке Украины: что известно Фото: "Динамо" выиграло Кубок Украины (фото facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Киевское "Динамо" сегодня, 13 мая, выиграло Кубок Украины, одолев в финале турнира луганскую "Зарю". Победный матч принес киевлянам 37-й кубковый трофей в истории "Динамо".

Подробности - в материале РБК-Украина.

Победа в экстра-тайме

В основное время матча ни игрокам "Динамо", ни игрокам "Зари" не удалось забить ни одного гола в ворота противника. Судьбу финального матча турнира решил экстра-тайм, во время которого киевлянам удалось забить победный гол. Победу "Динамо" принес Цыганков, реализовав передачу Родригеса.

"Динамо" празднует победу

Победу в Кубке Украины киевляне начали праздновать еще на стадионе. Игроки киевского клуба эмоционально поздравили друг друга и тренера и сфотографировались с кубком, после чего отправились в раздевалку, где продолжили празднование.

Луческу принес победу второй команде

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу стал вторым тренером в истории украинского футбола, который выиграл Кубок Украины с двумя разными командами. До этого под руководством Луческу этот турнир несколько раз выиграл "Шахтер".

"Это возможность показать, что игроки сделали за весь год отработали. Когда доходишь до финала и проигрываешь - это большое горе. Финалы не играют - финалы побеждаются", - сказал Луческу после матча.

Победа &quot;Динамо&quot; в Кубке Украины: что известно

Фото: Мирча Луческу, тренер "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Напомним, для киевского "Динамо" это третий трофей в этом сезоне. На старте "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, обыграв "Шахтер" - 3:1.

Кроме того, "бело-синие" стали чемпионами УПЛ, опередив "горняков" на 11 очков.

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