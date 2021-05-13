ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Перемога "Динамо" в Кубку України: що відомо

Новость на русском →
Тернопіль, Четвер 13 травня 2021 22:45
Перемога "Динамо" в Кубку України: що відомо Фото: "Динамо" виграло Кубок України (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Дмитро Левицький

Київське "Динамо" сьогодні, 13 травня, виграло Кубок України, здолавши у фіналі турніру луганську "Зорю". Переможний матч приніс киянам 37-й кубковий трофей в історії "Динамо".

Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Перемога в екстра-таймі

В основний час матчу ні гравцям "Динамо", ні гравцям "Зорі" не вдалося забити жодного гола у ворота супротивника. Долю фінального матчу турніру вирішив екстра-тайм, під час якого киянам вдалося забити переможного гола. Перемогу "Динамо" приніс Циганков, реалізувавши передачу Родрігеса.

"Динамо" святкує перемогу

Перемогу в Кубку України кияни почали святкувати ще на стадіоні. Гравці київського клубу емоційно привітали одне одного і тренера та сфотографувалися з кубком, після чого вирушили у роздягальню, де продовжили святкування.

Луческу приніс перемогу другій команді

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу став другим тренером в історії українського футболу, який виграв Кубок України з двома різними командами. До цього під керівництвом Луческу цей турнір декілька разів виграв "Шахтар".

"Це можливість показати, що гравці зробили за весь рік, що відпрацювали. Коли доходиш до фіналу та програєш - це велике горе. Фінали не граються - фінали перемагаються", - сказав Луческу після матчу.

Перемога &quot;Динамо&quot; в Кубку України: що відомо

Фото: Мірча Луческу, тренер "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Нагадаємо, для київського "Динамо" це третій трофей в цьому сезоні. На старті "Динамо" завоювало Суперкубок України, обігравши "Шахтар" - 3:1.

Крім того, "біло-сині" стали чемпіонами УПЛ, випередивши "гірників" на 11 очок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Динамо спорт Кубок Украины Футбол
NEWS
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
DAILY
Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним