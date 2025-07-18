Побачив на власні очі: ГУР показало Келлогу західні мікросхеми в техніці РФ

У Києві спецпредставнику США Кіту Келлогу показали електронні деталі західного виробництва, які були виявлені у російській зброї. Їх вилучили з ракет, "Шахедів" та іншого озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Зазначається, що спеціальну виставку для спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України організував портал War&Sanctions ГУР МО разом з побратимами із Сил оборони України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
"Серед ідентифікованих компонентів - критично важлива для виготовлення високоточного озброєння мікроелектроніка, яку російський оборонно-промисловий комплекс отримав за „сірими схемами“ в обхід міжнародних санкцій", - розповіли в розвідці.
Келлогу, зокрема, продемонстрували західні елементи ірано-російських дронів-камікадзе Shahed (“Герань”) та російських “Гербера”,які використовуються для ударів по цивільних об'єктах в Україні.
У ГУР наголосили на важливості посилення контролю за дотриманням санкцій та відповідальності компаній, продукція яких зрештою опиняється у руках агресора.
Фото: Келлогу у Києві показали західні компоненти у російській зброї (t.me/DIUkraine)
У понеділок, 14 липня, спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув із візитом до столиці України - міста Києва.
За перші два дні Келлог встиг зустрітися з самими високопоставленими українськими чиновниками.
Також Келлог побував на оборонних підприємствах та високо оцінив потенціал України у виробництві дронів. Він вважає, що США мають звернути на це увагу.
16 липня спецпосланець Сполучених Штатів Америки покинув Україну.
Детальніше про його візит - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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