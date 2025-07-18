Побачив на власні очі: ГУР показало Келлогу західні мікросхеми в техніці РФ

Візит Келлога до Києва

У понеділок, 14 липня, спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув із візитом до столиці України - міста Києва.

За перші два дні Келлог встиг зустрітися з самими високопоставленими українськими чиновниками.

Також Келлог побував на оборонних підприємствах та високо оцінив потенціал України у виробництві дронів. Він вважає, що США мають звернути на це увагу.

16 липня спецпосланець Сполучених Штатів Америки покинув Україну.

Детальніше про його візит - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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